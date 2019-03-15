İYİ Parti adayından ırkçı pankart

BUGÜN NELER OLDU

İYİ Parti'nin Suriyelileri hedef gösteren politikaları yerel seçimlerde de devam ediyor. Türkiye'ye sığınan mültecilerle ilgili ırkçı söylemleri bu sefer İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy kullandı. Aksoy ilçede kullandığı seçim afişlerinde 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Aksoy tepki çeken afiş için özür dilemek yerine "Ben halkımıza siyasi jargonları değil gerçek yapacaklarımı anlatmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da geçtiğimiz günlerde Suriyeliler ile ilgili yalan iddialarla provokasyon çalışması gerçekleştirdi. Özdağ, Twitter'da "Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı açıklanan sayıdan çok daha fazla. Bir sabah uyandığınızda milyonlarca Suriyelinin vatandaş yapıldığını öğreneceksiniz. Çok geç olmadan uyan Türk" ifadelerini kullandı.