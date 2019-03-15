Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İYİ Parti adayından ırkçı pankart

adayından ırkçı pankart

Giriş Tarihi: 15.3.2019
İYİ Parti adayından ırkçı pankart
İYİ Parti'nin Suriyelileri hedef gösteren politikaları yerel seçimlerde de devam ediyor. Türkiye'ye sığınan mültecilerle ilgili ırkçı söylemleri bu sefer İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy kullandı. Aksoy ilçede kullandığı seçim afişlerinde 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Aksoy tepki çeken afiş için özür dilemek yerine "Ben halkımıza siyasi jargonları değil gerçek yapacaklarımı anlatmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da geçtiğimiz günlerde Suriyeliler ile ilgili yalan iddialarla provokasyon çalışması gerçekleştirdi. Özdağ, Twitter'da "Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı açıklanan sayıdan çok daha fazla. Bir sabah uyandığınızda milyonlarca Suriyelinin vatandaş yapıldığını öğreneceksiniz. Çok geç olmadan uyan Türk" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Parti adayından ırkçı pankart
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN