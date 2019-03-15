İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde geldiği İzmir'de, "HDP, PKK'nın siyasi koludur. Şimdi yeni bir oyun tezgahı konuluyor. Bizim saydığımız 299 HDP'li, CHP, İP ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi oldu. Önemli bir bölümünün PKK ile direkt bağları var. İstanbul, Ankara, İzmir, her yerde. Menemen Belediye'sinin meclis üyelerine baksınlar. Karşıyaka'ya, Bayraklı'ya baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken burada belediye meclis üyesi adayı oldu" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

İzmir'de CHP listesindeki molotofçu aday kim?

İKİ İSİME ULAŞILDI

Yeni Asır, Menemen'de CHP listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterilen iki ismin kabarık terör sicili ile ilgili belgelere ulaştı.

Bunlardan 4. sıradan aday gösterilen Gürkan Develi'nin 'Türk Milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma eylemi" gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yine Menemen'de CHP listesinden aday yapılan Seval Aydemir Bozkurt'un da Kadifekale semtinde molotof kokteyli atma ve PKK yanlısı slogan atma gibi suçlardan kaydının olduğu görüldü. Menemen'de CHP listesinden 3 ismin daha HDP ve PKK bağlantısının olduğu ifade edildi. Ortaya çıkan bu tablo, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Teröre kim destek veriyorsa Allah belasını versin" sözünde de samimi olmadığını göstermiş oldu. (Yeniasır)



