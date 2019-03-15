Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi için KIRMIZI bülten çıkarıldı

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INTERPOL, Türkiye'nin talebi doğrultusunda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 20 Suudi hakkında kırmızı bülten çıkardı. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde etkin rol oynayan ve 1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul'a geldikleri tespit edilen istihbaratçı, güvenlikçi, adli tıpçılardan oluşan 18 kişilik infaz timi ile konsolosluk görevlilerinin aralarında bulunduğu 20 Suudi hakkında Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten talebinde bulundu. Bakanlık da Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla Interpol'e başvurdu. Türkiye'nin talebi Interpol tarafından yaklaşık 1 ay önce kabul edildi. Aralarında Başkonsolos Muhammed Uteybi, Salah Muhammed A Tubaigy, Maher Abdulaziz M Mutreb, Abdulaziz Mohammed M Alhawsawi, Thaar Ghaleb T Alharbi, Mohammed Saad H Alzahrani, Khalid Aedh G Alotaibi, Naif Hassan S Alarifi, Mustafa Mohammed M Almadani, Meshal Saad M Albostani, Waleed Abdullah M Alsehri, Fahad Shabib A Albalawi, Badr Lafi M Alotaibi, Saif Saad Q Alqahtani, Turki Muserref M Alsehri gibi isimlerinde bulunduğu 20 şüpheli, dünyanın her yerinde kırmızı bültenle aranacak. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, 2018 İnsan Hakları Raporu'nun Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kısımda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın adının hiç geçmemesi dikkatlerden kaçmadı.