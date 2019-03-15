Mektup arkadaşıyla 20 yıl sonra baş başa

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı ve geçen gün Elazığ Havalimanı'nda mitingten sonra bir araya geldiği Burak Soylu, SABAH'a konuştu. O dönem 11 yaşında bir çocuk olan ve Erdoğan'a mektubunda "Büyüyüp avukat olacağım ve sizi savunacağım" diye yazan Soylu şimdi avukat ve Har Holding'in yönetim kurulu başkanı. İşte Soylu'nun söyledikleri:Cumhurbaşkanımızın cezaevine girmesi beni ve kardeşimi çok üzmüştü. Okuldan bir mektup gönderdim, "Tayyip amca ben Burak Soylu 5. sınıf öğrencisiyim, uğradığın haksızlık beni çok üzdü. Kardeşimle ben bir gün hukuk fakültesi okuyup size yardım edeceğiz" yazmıştım. Ardından okula Pınarhisar Cezaevi'nden bir mektup geldi, şok olmuştum. Dersteydim. Nöbetçi öğrenci geldi beni müdürün çağırdığını söyledi. Korka korka yanına gittim. Müdür bana mektubu gösterdi. Pınarhisar'dan cevap gelmiş, ben ilk olarak korktum. "Ben yazmadım" dedim, sonra müdürüm "Aferin oğlum" deyince yazdığımı itiraf ettim. Mektubunda "Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevinden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile" yazmıştı.Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelmişti. Orada avukat kardeşim Esra Soylu'yla beni havalimanı apronuna aldırdı. Kendisi ile görüştük, bana yazdığı mektubu gösterdim. Mektubu elimden aldı duygulandı "Bu günlerden bu hale geldik" dedi. 11 yaşında yazdığım gibi hukuk fakültesini bitirdiğimi söyledim. Bugün 12 şirketten oluşan bir holdinge sahip olduğumuzu anlattım. İlk kez yüz yüze görüştük. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayım. Ben bu günlerime 150 bin liralık KOSGEB desteği ile geldim.Kardeşim Esra'yla birlikte hukuk fakültesini okuduk. Kız kardeşim ilk başörtülü avukatlardandır. Ancak ikimiz de şu an holding yönetimindeyiz, avukatlığımızı fiili olarak yapmıyoruz.