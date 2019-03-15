Muammer Akkaş 17 Aralık’tan önce paralarını güvence altına almış!

FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı savcı ve polislerce 17 Aralık 2013'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 sözde soruşturma kapsamında iş adamı, bürokrat ve memurların da bulunduğu çok sayıda kişiye sözde bir operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden aralarında iş adamı Rıza Sarraf'ın bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

GÖZALTI KARARINI VEREN SAVCI

FETÖ/PDY kapsamında meslekten ihraç edilen ve halen firari olarak aranan özel yetkili savcı Muammer Akkaş ise 25 Aralık'ta o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da arasında olduğu çoğu işadamı 96 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

17 Aralık operasyonunda görev alan polislerin yerine atanan polisler ise gözaltı kararlarını uygulamadı. Böylece FETÖ'cü iki darbe girişimi bertaraf edilmiş oldu. Muammer Akkaş 25 Aralık sözde operasyonun savcısı olsa da 17 Aralık sözde operasyonunu yapan ekiple birlikte çalışıyordu.

OPERASYONDAN ÖNCE…

25 Aralık girşiminin soruşturma savcısı Muammer Akkaş'ın 17 Aralık sözde operasyonun gerçekleştirilmesinden bir gün önce, tüm birikimlerini güvence altına aldığı anlaşıldı. FETÖ'cü darbe girişimini bilen Akkaş'in abisi Recep Akkaş ile birlikte borsadaki tüm hisselerini satıp zarar etmemek üzere birikimlerini güvenceye aldığı anlaşıldı. Akkaş'ın içsel bilgiye dayalı olarak (Yapacağı operasyonu bildiği için) bankadaki ve portföyündeki payların tamamını satarak menfaat sağladığı belirtildi.

SPK TESPİT ETTİ

Akkaş'ın bu skandalı, 17-25 Aralık olaylarının vuku bulduğu dönemde Türkiye'nin sermaye piyasasında nasıl bir değişim olduğunu ortaya koyabilmek için Borsa İstanbul (BIST) denetleme kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemede 9 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde dönemin yetkili savcısı Borsa pay piyasasında işlem yaparak abisiyle birlikte bankalardaki hesaplarını, operasyonun kamuoyuna yansımasından bir gün önce sıfırlandığı tespit edildi.

KARDEŞİNİ DE SUÇA ORTAK ETTİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nca durum Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ihbar edildi. İhbar sonrası Muammer Akkaş ve abisi hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Ercan Devrim tarafından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Muammer Akkaş'ın iş, meslek ve görevinin icrası sırasında edinmiş olduğu içsel bilgiyi (Birinci bilgi) kendisinin menfaatine kullanarak zararını bertaraf ettiği anlatıldı. Bu içsel bilgiyi, kardeşiyle paylaşan Akkaş'ın abisi Recep Akkaş ise, 'ikinci içten öğrenenler' grubuna dahil olarak bu suçu işlediği anlatıldı.

YARGILANACAKLAR

Hakkında birçok kovuşturma vr soruşturma bulunan eski özel yetkili savcı Muammer Akkaş'ın firari olduğu hakkında yakalama kararları olmasına rağmen yakalanamadığı ve kaçak olduğu için konuyla ilgili ifadesinin alınmadığı belirtildi. Abi Recep Akkaş ise ifadesinde, söz konusu payları zararına sattığını anlatarak suçlamaları reddetti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Muammer Akkaş, ağabeyi Recep Akkaş ve kendilerine yardımcı olduğu belirlenen kiracıları Önder Sarıtaş hakkında '6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçundan 5'er yıla kadar hapsi istedi. Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bilidniği gibi Muammer Akkaş'ın pasaportu dahi bulunmadığı halde kendisinden yaklaşık 4 senedir haber alınamıyor. Akkaş'ın FETÖ'cüler tarafından yurtdışına kaçırılmış olabileceği değerlendiriliyor.

KANUN NE DİYOR?

Sermaye Piyasası Suçları

Bilgi Suiistimali: Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden; iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar.