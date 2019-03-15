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Prof. Dr. son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 14:35
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu isimler katılıyor. Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ile birlikte Kayınvalidesi Neriman Dedeoğlu ve kardeşi Ali Gümüş taziyeleri kabul ediyor.

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Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
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