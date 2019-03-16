55 şüpheli FETÖ’den gözaltında

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında Tokat'ta 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların örgütün TSK içindeki muvazzaf askeri yapılanması içinde bulunan mahrem imamlara yönelik olduğu öğrenildi. Konya'da yine askeri mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, Nevşehir'de FETÖ'yü aktif hale getirmek isteyen 17 kişi gözaltına alındı. Edirne'de ise kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 3 kişi, eşleri ve çocukları ile kaçmalarına yardım eden organizatör yakalandı.