Albatros’u plandan jiletle kazımışlar

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İstanbulBüyükçekmece mitingde Albatros arazisine inşaat yapılmak istenmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parkın birilerine peşkeş çekildiğini söyledi. SABAH, 1979'da yapılan imar planlarında jiletle tahrifat yapılan belgeye ulaştı. Rantın kısa öyküsü şöyle:30 bin metrekarelik Albatros arazisi 1979'da yapılan imar planlarında da tabanda yüzde 20 inşaat olmak üzere üç katlı turistik rekreasyon alanı olarak geçti. Geri kalan yüzde 60'lık yer "Park" olarak planlara işlendi.Büyükçekmece Fen İşleri Müdürlüğü arşivinde duran belge, 1996'da raftan indirildi. ANAP'lı Ali Çebi döneminde Albatros arazisi imar planı tahrifata uğrayarak jiletle kazındı. 1979'daki planlardaki "Park", "Otopark", "Turistik rekreasyon alanı" gibi bütün yazılar jiletle kazındı. Açık bir şekilde tahrifata uğrayan belge bu haliyle yeniden arşive konuldu. Çebi başkan olamayınca Albatros'u ranta açma görevi de şimdiki başkan Hasan Akgün'e düştüCHP'li belediye 2002'de bu yeri turistik saha olarak bıraktı ve emsalini 2.5'a çıkardı. Büyükşehir Belediyesi kabul etmeyince tekrar 1.5'a düşürüldü. CHP'li Akgün, araziyi 31 milyona satılığa çıkardı ancak alıcı bulamadı. Ardından 26.5 milyona ihalesi yapıldı. Ne tesadüftür ki ihaleyi o dönem Büyükçekmece Belediyesi basketbol takımına da sponsor olan Demir İnşaat kazandı. İdare Mahkemesi geçtiğimiz günlerde yapılan imar planlarını iptal etti.