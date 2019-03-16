Kağıthane'ye 3 tane metro Yıldırım hızıyla geliyor

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün Kağıthane'yi ziyaret etti. İlk önce Seyrantepe 700. Yıl Parkı içindeki bir kafede kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik mesajı verdi.Her türlü ayrımcılığı reddettiklerini belirten Yıldırım şunları kaydetti: "Hepimiz Allah'ın koruması altındayız. Tutturmuşlar 'Kürt seçmen kime oy verecek?' Ne demek Kürt seçmen kardeşim. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, şerefli vatandaşlarıyız. 82 milyon vatandaşımız, 81 vilayetimiz gözümüzde bir. Kardeşiz, tekiz, canız."İstanbul ve Kağıthane için güzel projelerin bulunduğuna değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya üç tane metro geliyor, hem de yıldırım hızıyla. Bir tanesi Kabataş'tan Mecidiyeköy'e, Mahmutbey'e. Yıl sonuna kadar açılacak. Bu Kağıthane'den geçiyor. İkinci metro, Gayrettepeİstanbul Havalimanı metrosu. Bir üçüncüsü, İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme. Bu yeni, Boğaz'ın altından üç katlı bir tünel. İki köprü arasından geçecek. Bu muazzam bir proje. Böylece artık köprülerdeki trafik de bitecek."Yıldırım, bir kafede de AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları üyeleriyle buluştu. Kadınların insanın özü olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açacağız. 39 ilçenin tamamına da yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız" diye konuştu.Yıldırım, katıldığı özel bir televizyon programında ise gençlere yönelik önemli projelerini anlattı. Yıldırım, "İnsanlar atıklarını evlerinde ayrıştıracak. Buradan elde edilecek geliri öğrencilerimizin biletlerine indirim olarak yansıtacağız" bilgisini verdi.Binali Yıldırım, yılda 13 milyon olan turist sayısını 22 milyona çıkarmak için dev projelere imza atmaya hazırlanıyor. Yıldırım, İstanbul'a yapılacak iki kruvaziyer limanı sayesinde her yıl ortalama 800 bin turist geleceğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamaya göre; Yıldırım, İstanbul'un 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yıl içinde 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Yenikapı'da yapılacak olan kruvaziyer limanına binlerce yolcu taşıyan 8 geminin aynı anda yanaşabileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek ve doğrudan 1500, dolaylı 49 bin kişiyi istihdam edecek liman, İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar katkı sağlayacak. Ayrıca Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı ile yılda 400 bin turisti ağırlayabileceğiz. Bu iki limandan her yıl ortalama 800 bin turist gelecek. Böylece binlerce turist kente dağılacak, alışveriş yapacak. Bu para ekonomiye katkı sağlayacak."