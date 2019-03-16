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canisinin silahının üzerindeki detaylar belli oldu! Türk düşmanı, islamofobik...

'da cuma namazı sırasında camiye girerek, 49 kişinin ölümüne sebep olan caninin kullandığı silahın üzerindeki yazılar deşifre edildi. Caninin kullandığı silahın üzerinde yazanlar kan dondurdu. İşte İslam düşmanı, Türk düşmanı o yazıların anlamları...

Giriş Tarihi: 16.3.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 18:42
Yeni Zelanda canisinin silahının üzerindeki detaylar belli oldu! Türk düşmanı, islamofobik...

Aşırı sağcı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirdiği tüfeğin üzerine yazdığı birçok ifade, 'saldırıdaki İslamofobik, Türk düşmanı ve aşırı sağcı motivasyonu' ortaya koyuyor.

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Yeni Zelanda canisinin silahının üzerindeki detaylar belli oldu! Türk düşmanı, islamofobik...
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