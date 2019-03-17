Avcılar AK Parti adayı 72 proje ile geliyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'da 20 yıllık belediyecilik depremi yaşandığını, taş üstüne taş konulmadığını, vizyon projelerle şehri marka bir kent haline getireceklerini kaydetti. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, birbirinden iddialı 72 projesini kampanya sitesinden detaylı olarak duyurdu. Ulusoy, resmi internet sitesinde tüm detayları ile yer alan projelerle Avcılar'ın bütün sorunlarına çare sunmayı hedeflediğini belirtti. Metro, metrobüs hatlarının deniz ulaşımı ile entegre edileceği bir sistem kurmayı planlayan Dr. İbrahim Ulusoy, 'Kâğıthane - Büyükçekmece Tüneller Projesi' ile de trafik yükünü hafifletmeyi planlayarak Avcılar için de başlatmayı planladığı 'Ring Seferleri' ile iç ulaşımın kolaylaşacağına dikkat çekti. Ulusoy, sanat ve gençlik merkezleri, onlarca yeşil alan projesi, altyapı yenilemeleri gibi göz dolduran projeler arasında yer alan Balkan Turları ile de bu topraklarda doğan Avcılar sakinlerinin ata toprakları ziyaret edebileceği bir programın hayata geçirileceğine dikkat çekti. Tahtakale Mahallesi içinde inşa edilmesi planlanan Buz Merkezi'nin çatısı altında, olimpiyat spor dalları arasında yer alan Curling için özel alanlar yaratılması da Ulusoy'un Avcılar'a getirmediyi planladığı yenilikler arasında yer aldı.