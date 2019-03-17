Başkan Erdoğan İzmir'de halka hitap ediyor

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi olan İzmir'de tarihi bir kalabalık var. Sadece Türk bayraklarının olduğu alanda Başkan Erdoğan halka hitap ediyor. İşte Gündoğdu Meydanında Başkan Erdoğan'ın konuşması ve öne çıkanlar;

"TÜRKİYE'NİN HEM SİYASİ HEM İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞININ SEMBOLÜ İZMİR..."

"İstiklalimizin, milletimizin gür sesi İzmir... Kalesi, Konağı, Kordon'u Körfeziyle ne güzelsin İzmir... Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, Nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu, gavuru denize, garibi bağrına basan İzmir... Batının doğuyla ilk selamlaştığı yer olan İzmir, Medeniyetlerin, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir... Türkiye'nin sadece siyasi değil iktisadi bağımsızlığının da sembolü olan İzmir. Sizi yürekten selamlıyorum.

"İLK ORTAK MİTİNGİMİZ İZMİR'DE ÇÜNKÜ..."

Dikkat edin bizimki bir Cumhur ittifakıdır. Sayın Bahçeli ile ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Biz bu ittifakı 411 el kaosa kalktı diyenler gibi değil, darbecilerle mücadele ederken sokaklarda kurduk. İnşaAllah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Bu vesileyle duruşları için sayın Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok teşekkür ediyorum.

İZMİR'E BU MU LAYIK YA?

Birileri çıkmış terör örgütünün desteği ile bu şehirde kendisine yol açmaya çalışıyor. İşte gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez. Şu körfezin kokusu işte... Senelerdir çözdüler mi? İzmir'e bu mu layık ya? Soruyorum size. Bakın biz gelmeden önce Haliç de böyleydi. Şimdi balık da yaşıyor, yüzüyor da insanlar.

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