Başsavcılık açıkladı: Zülküf Gezen fedai eylemi gerçekleştirmedi kendisini astı

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde 1 Mart'tan bu yana PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüştürülmediği iddiasıyla açlık grevine giren PKK hükümlüsü Zülküf Gezen'in fedai eylemi gerçekleştirerek öldüğü iddiası Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yalanlandı.

Başsavcılık, Gezen'in kendisini cezaevi banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle yaşamına son verdiğini açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, bazı internet siteleri ya da sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Gezen'in 'sözde tecride karşı fedai eylemi'yapmak suretiyle öldüğü iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Başsavcılık, Gezen'i iki arkadaşının banyoda asılı şekilde bulduğu, bu kişilerce idareye hemen haber verildiği, hasataneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.