Bu adama oy vermek büyük vebal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tekirdağ, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu mitinglerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Tekirdağ'ın kadim bir Türk yurdu olduğunu söyleyen Erdoğan özetle şöyle dedi:Sizlerin buradaki varlığı, temsil ettiğiniz değerler Yeni Zelanda'da cami basıp, Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Geride bıraktığı bildiride 'Boğaz'ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul'a geleceğiz tüm camileri, minareleri yıkacağız.' diye zırvalamış. Be namussuz Yeni Zelanda nire, Türkiye nire? İstanbul nire, Tekirdağ nire? İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız.Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir, Türk milletidir. Bugün Türkiye, bölgesinin hem güçlü hem de en müreffeh devletidir. Eğer bugün Türkiye'ye saldırılıyorsa, Erdoğan'a saldırılıyorsa bunun sebebi güçlenen Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından Müslümanları sorumlu tutan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap!

Avustralyalı bir senatör var, ahlaksız, edepsiz... Dünkü olayla ilgili ne diyor? Ve Bay Kemal ne diyor? Terbiyesize bak, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. 'İslam dünyasının oturup düşünmesi lazım.' diyor. Ya senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın?Zira sen zaten şu anda teröristlerle berabersin. Sen zaten ta Kandil'dekileri, Tendürek'tekileri, Cudi'dekileri, Gabar'dakileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Ben inanıyorum ki, benim Tekirdağlı kardeşlerim de, Türkiye'deki CHP'ye gönül veren kardeşlerim de sana inşallah 31 Mart'ta öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki bir daha belini doğrultamayacaksın. Terörün kaynağına İslam ülkelerini ve ümmeti yerleştiren bu adama oy vermenin dahi ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlayalım.Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz.Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek. Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz. Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz.KuzeyMarmara Otoyolu'nun Kınalı- Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile hizmete açıldı. Yeni açılan otoyolla, Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na 26 kilometrelik otoyolla 13 dakikada ulaşılabilecek. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki merkezi yerleşim alanlarına da bu yolla ulaşım rahatlayacak. Çatalca'dan, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Kurtköy ve civarına özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 2-3 saate varan seyahat süresi, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılarak yaklaşık 110 kilometreye inecek ve yolculuk 50 dakikada gerçekleştirilebilecek. Projenin 7. kesiminin başlangıcını oluşturan ve yatırım tutarı yaklaşık 15 milyon dolar olan Habibler-Başakşehir kavşakları hattında 1,1 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminin trafiğe açılmasıyla Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden otoyolun 2016'da trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy kesimine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğrudan erişim imkanı sağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldı.