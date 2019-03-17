CHP ile HDP’nin ittifakı Didim'de perçinlendi

Aydın'ın Didim İlçesi'nde bu sabah HDP'liler ile CHP Didim Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Deniz Atabay bir toplantı yaptı. Seçim bürosunda gerçekleşen ziyaret ve toplantıda yerel seçimler öncesinde CHP-HDP ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Halen Didim Belediye Başkanı olan Atabay'ın HDP pankartları altında oturması dikkat çekti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldığı bir televizyon programında 31 Mart yerel seçimleri için açıklamalarda bulunmuştu. Temelli, "Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. O zaman şimdi yerel seçimlere gidiyorsak, biz bir hamle daha yaptık. Türkiye'deki demokrasiden yana, bu iktidarın karşısında, bu otoriter rejimden mağdur olmuş, itirazı olan seçmenleri seçeneksiz bırakmamak için demokrasi zemini anlamında bir seçenek yarattık" demişti.

CHP'YE OY VERİLSİN DİYE ADAY ÇIKARMADILAR

Temelli sözlerine şöyle devam ettirmişti: "Dedik ki 'biz aday çıkarmıyoruz'. Bizim aday çıkarmamamız bir seçenektir. Dolayısıyla bir demokrasi referandumu gibi her yerel kendi referandumunu yapsın. Hangi aday öndeyse demokrasi güçlerinin taleplerine ses olsun, ortaklaştırsın, alsın oyları Cumhur İttifakı karşısında demokrasi güçleri kazansın. Bunu yapmak orada demokrasi referandumunda aday olanın sorumluluğundadır. HDP seçmenleri buna rıza göstermiştir."

"MANSUR YAVAŞ SEÇİLİRSE BİZİM OYLARIMIZLA SEÇİLECEK"

Sezai Temelli, Cumhur İttifakını kaybettirme stratejisi üzerinden hareket ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etmişti; "Ankara adayı HDP'ye vaatte bulunmayabilir. Ankara adayının bizimle bir yerde yolu hiç kesişmemiş olabilir. Ankara adayının demokrasi ile ilişkisini oturup tartmıyoruz. Biz demokrasi adına bir hamle yapıyoruz" diyerek CHP'ye HDP ittifakını dillendirdi.

Ayrıca Sezai Temelli CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara adayı Mansur Yavaş ile de açıklamalarını sürdürdü: "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz."