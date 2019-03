Erdoğan, İslam coğrafyasında umut ve cesareti yeşertiyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir dikkat çektiği "İslam ve Türkiye karşıtlığı" en vahşi haliyle Yeni Zelanda'da hortladı. Terörist Brenton Tarrant'ın 49 Müslümanı şehit etmesi, Türkiye'nin İslamofobi konusundaki uyarılarının ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. SABAH, Tarrant'ın katliam öncesi sosyal medyada yayımladığı terör manifestosunda "Hıristiyan Batı kültürü için en büyük tehlike" diyerek Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef göstermesinin nedenini Müslümanlar'a sordu. Erdoğan'ın İslam coğrafyasını ilgilendiren meseleleri Birleşmiş Milletler kürsüsünde ve katıldığı uluslararası her organizasyonda açıkça ifade etmesi İslam karşıtlarını rahatsız ediyor. Erdoğan'ın konuşmaları Kenya'dan Fas'a, Bosna'dan Filistin'e, ABD'den Almanya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından canlı olarak izleniyor. İşte SABAH'a konuşan Müslümanlar'ın değerlendirmeleri;Kenya İmam ve Alimler Birliği üyesi olan İbrahim'e göre Erdoğan attığı her adımla ve yaptığı her konuşmayla başta kendileri gibi Kenya'da azınlıkta olan Müslümanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara umut ve cesareti aşılıyor.Endonezya Ulusal Gençlik Konseyi Başkanı Lubis "Erdoğan, ümmetin sorunlarını açık ve gür bir sesle dile getiriyor. Müslümanların nasıl korunacağını çekinmeden anlatıyor. Bu durum İslamofobinin hoşuna gitmiyor ve Erdoğan'ı hedefe koyuyorlar" diyor.Tasarımcılık yapan Swaleh Mwenge, "Batı ülkelerinde hala bir Osmanlı paniği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin her alandaki başarısı, Türkiye'nin Müslümanlara yaptığı yardımlar ve politik duruşu dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara birlik olma umudu veriyor" diyor.Ülkesinde başarılı bir genç siyasetçi olan ve aynı Malezya Gençlik Konseyi Başkanı Joha, "Sayın Erdoğan'ı listeye koymalarının arkasında hiç şüphesiz kendisinin modern İslam'ın yükselen bir sembolü olması var. Beyaz teröristler, Erdoğan'ı gerçek bir tehdit olarak görüyor" diyor.Siyasetçi Abilov, "Erdoğan'ın yaptıklarının farkındayız. Müslümanların lideri olmasıyla gurur duyuyoruz. Türkiye doğru yerde duruyor. Müslümanların duası Erdoğan'la ve Allah onu koruyor" diyor.Gazze'de gazeteci Aludaini, "Erdoğan Filistin'i işgalden kurtaracak. Irkçılar imajını bozmak istiyor" diyor.CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın, Twitter paylaşımında "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" mesajını paylaştı. 2015'te bir Danimarka dergisinin Hz.Muhammed karikatürlerini sayfalarına taşıyan Fransız Charlie Hedbo dergisine yapılan saldırıda 12 kişi öldürülmüştü.