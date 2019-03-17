Kuzey ırak’tan acı haber 2 şehit

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Kuzey Irak'ta Hakkâri'nin Derecik ilçesi Yeşilova köyü karşısında yer alan Kani Reş bölgesinde bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından operasyonlar başlatıldı. Operasyon sırasında, bölgede gizlenen teröristler güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Roketatar ve otomatik silahla düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Taşkın Temel (26) ve Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır (25) şehit oldu. Saldırıya güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada biri kadın 6 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 8 asker Hakkâri'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Çakır'ın şehit haberi ise Kütahya'da 40 günlük olan yeğeni için doğum mevlidi okutulduğu sırada ailesine verildi. Baba Kadir Çakır, oğluyla en son bir ay önce görüştüğünü belirterek, "Telefonda bana 'baba biz burada vatan haini alçaklara göz açtırmıyoruz.Allahın izniyle inlerini başlarına yıkıyoruz. Ama vatan görevinde her şey olabilir. Şehit olursam sakın üzülmeyin' dedi" diye konuştu. Şehidin annesi Hediye Çakır gözyaşlarına boğuldu. Ağabeyi Aziz Çakır ise "Ben de uzman çavuştum, istifa ettim. Çok kardeşimi toprağa verdim ama bu başkaymış" dedi. Şehit Temel'in Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyündeki evinde de yas var. Acı haber şehidin babaocağına ulaştırıldı. Temel ailesinin 6 çocuğundan birisi olan şehit Taşkın Temel'in bekar olduğu, annesini ise küçük yaşta kaybettiği öğrenildi.Suriye'deFırat Kalmanı bölgesinde icra edilen görev sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Cami'de düzenlenen törende anne Ümmühan Önal, "Çok istedi vatanın yoluna gitmeyi. Kurban olduğum nöbeti arkadaşlarına teslim etti" diye ağıt yaktı. Şehit annesi Önal törenin ardından oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.