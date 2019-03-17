Mansur’un kirli ittifak paniği

BUGÜN NELER OLDU

Sahte senet skandalıyla günlerdir gündemden düşmeyen CHP, İP ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, şimdi de HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamaları sonrasında kirli ittifakın adayı olduğu ortaya çıktığı için zorda. Temelli, önceki gün bir televizyon kanalında, "Mansur Yavaş da bilecek ki, seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak seçim yapamaz" dedi.Bu açıklamalar Yavaş'ın kirli ittifakın adayı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara'da milliyetçi seçmenden oy almaya çalışan Mansur Yavaş, Temelli'nin bu açıklamalarıyla köşeye sıkıştı. Oy kaybına uğrayacağını anlayan Yavaş taktik değiştirerek, milliyetçi seçmene şirin gözükme çabasıyla Twitter'dan "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun" mesajını paylaştı. Bir yandan terör örgütü uzantısı HDP ile ittifak yaparken bir yandan da oy kaybetme korkusuyla milliyetçi seçmene göz kırpan Yavaş'ın bu mesajı, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Ankaralı seçmenlerin Yavaş'a olan tepkisi her geçen gün artarak büyürken, bu olay sonrasında sosyal medyada CHP, İYİ Parti ve HDP'nin kirli ittifakının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıktığı şeklinde yorumlar yapıldı. Siyasi kulislerde, "Yavaş'ın planları altüst oldu. Panikledi, kaybetme korkusu sardı" değerlendirmeleri yapıldı.