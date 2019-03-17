Saldırı için İstanbul'da keşif yapmış!

Camide 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'de olduğu belirlendi. Tarrant ile ilgili Sırbistan ve Bulgaristan'dan açıklamalar geldi. Terörist Brenton Tarrant, saldırılar öncesi yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

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ÖNCE KEŞİF, SONRA SALDIRI PLANI...

Tarrant'ın İstanbul'a ilk gelişi 2016 'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce oldu. 17-20 Mart'ta Türkiye'de bulunan Tarrant'ın şehirde keşif yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tarrant 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da İstanbul'a geldi.

İKİNCİ GELİŞİNDE 43 GÜN KALDI

13 Eylül'de şehre giriş yapan terörist İstanbul'da tam 43 gün kaldı.

Yetkililer, terörist Tarrant'ın ilk gelişinde bölgeyi tanıyıp keşif yaptığını tahmin ederken, ikinci gelişinde ise terör saldırısı ya da suikast planı yaptığını düşünüyor.

BALKANLARDAKİ OSMANLI'YI GEZMİŞ

Saldırı öncesi Balkanlardaki Osmanlı coğrafyasını gezdiği de ortaya çıkan Terörist Brenton Tarrant, yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

Tarrant, 2018 yılının Kasım ayında Orta ve Doğu Avrupa'da birçok ülkeyi kapsayan uzun bir seyahate çıkmış.

BULGARİSTAN-ROMANYA-MACARİSTAN...

Dubai üzerinden önce Bulgaristan'a gitmiş, daha sonra da başka ülkelere geçmiş. Bulgar makamları, bu ziyaretle ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Tarrant'ın 9-15 Kasım arasında Bulgaristan'da kaldığı açıklandı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Cacarov, Tarrant'ın ülkedeki savaş meydanlarını ve ulusal kahramanların müzelerini ziyaret ettiğinin saptandığını açıkladı.

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Soruşturmaya göre Tarrant daha sonra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçmiş.

Ardından da birkaç gün sonra otomobil kiralayarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitmiş. Tarrant'ın Romanya ve Macaristan'da neler yaptığı henüz aydınlatılmadı.

DOLAŞMADIĞI ÜLKE KALMAMIŞ

Avustralya'da yayın yapan ABC News'in haberine göre de Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan terörist Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu belirlendi. Haberde ayrıca Tarrant'ın Kuzey Kore'de de bulunduğunu gösteren fotoğraflara yer verildi.

BAĞLANTILARI, PEK ÇOK ŞEYİ AYDINLATABİLİR

Şimdi en önemli soru, onun Orta ve Doğu Avrupa'ya yaptığı ziyaretlerin bireysel girişimler mi, yoksa bazı örgütsel bağlantılar sonucu mu gündeme geldiğinin ortaya çıkarılması.

Son yıllarda ırkçı eğilimlerin ve radikal hareketlerin Doğu Avrupa ülkelerinde hızla güçlendiği biliniyor.

Tarrant'ın Orta ve Doğu Avrupa ilişkileri, şimdiye dek gölgede kalan pek çok şeyi aydınlatabilir.