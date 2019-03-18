44 polisi şehit eden pilottan "uyudum" yalanı

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'ye bomba atan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savcılıktaki itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen bombalı saldırı düzenlemediğini iddia etti - 15 Temmuz akşamı savaş uçaklarının birbiri ardına havalandığı Akıncı Üssü'nde gece boyunca uyuduğunu öne süren Uzunoğlu da diğer darbeciler gibi FETÖ'nün inkar stratejisine sığındı

ANKARA (AA) -TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'yi bombalayan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savcılıktaki itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen gece boyunca Akıncı Üssü'nde uyuduğunu, saldırıları düzenlemediğini iddia etti.

Darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisini, Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TBMM'ye bomba atan darbeci pilot Uzunoğlu da uyguladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uzunoğlu, 15 Temmuz'dan bir gün önce FETÖ'cü pilotlarla eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evinde düzenlenen darbe toplantısına katıldı.

Görev dağılımı yapan darbecilerin uçuş planlarının yer aldığı el yazısı notlarına göre, Uzunoğlu'na Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalama görevi verildi.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde dörtlü kol şeklinde havalanan F16'lar arasında Uzunoğlu ve eski yüzbaşı Hüseyin Türk'ün kullandığı "Aslan 3" çağrı kodlu uçak da vardı.

Birinci pilot Uzunoğlu, saat 23.55'te Akıncı Üssü'nde bombalı saldırıları yöneten eski yüzbaşı Ahmet Tosun'a, Polis Özel Harekat Başkanlığı nizamiyesinde hareketlilik olduğunu, buraya büyük bir atış yapacağını iletti.

Darbeci Tosun da "Mutabık, mutabık, mutabık hocam serbest." diyerek ihaneti onayladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci Uzunoğlu, onlarca özel harekat polisinin bulunduğu nizamiyeye GBU-10 tipi akıllı bomba attı. Menfur saldırıda polislerden 44'ü şehit olurken 36'sı yaralandı.

- İhanetin ses kayıtları

Bombalama anına ilişkin darbeci pilotların ihaneti, telsiz kayıtlarına şöyle yansıdı:

Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, (Polis Özel Harekat Başkanlığı) nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

Uzunoğlu: Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?

Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı.

Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.

- Savcılıkta her şeyi itiraf etti

Gecenin ilerleyen saatlerinde TBMM'nin bombalanması eylemine ikinci pilot olarak katılan Uzunoğlu, savcılık sorgusunda şu itiraflarda bulundu:

"Uçakta benimle birlikte Hüseyin Türk uçtu. Bir yerde hareketlilik olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak hareketlilik olan bölgeyi buldum. Telsizin başında bulunan kim olduğunu bilmediğim kişi, belirttiği hareketlilik olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. Aslan 1 kodlu lider uçaktaki (Mustafa) Azimetli binbaşı da 'Hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak' dedi. O bölgeye bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım. Ayrıca, bir önceki uçuşumda aynı şekilde 'sniper poduyla' Gölbaşı ilçesindeki bombalama eyleminde de podla baktığımda aşağıdaki hareketliliği görüp filoya telsizle anons etmiştim. Bu noktayı bombalama talimatı filodan gelince polis özel harekat binası olduğunu bilmediğim bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım."

Darbeci Uzunoğlu, bu itiraflarına, telsiz görüşmelerine ve diğer sanık beyanlarına rağmen mahkeme huzurunda, özel harekata bomba atmadığını, Meclis'e düzenlenen saldırıda da yer almadığını iddia etti.

Terörle mücadele harekatı kapsamında havalandığını ancak 15 dakika sonra üsse döndüğünü öne süren Uzunoğlu, gecenin kalan kısmında ise savaş uçaklarının birbiri ardına havalandığı Akıncı Üssü'nde uyuduğunu söyleyerek yalanlarını sürdürdü.

Uzunoğlu, mahkemedeki çapraz sorgusu sırasında avukatının yönlendirmesiyle müşteki tarafın sorularını cevaplamadı.

Telsiz görüşmelerinin kendisine ait olmadığını öne süren Uzunoğlu'nu Adli Tıp Kurumunun (ATK) bilirkişi raporu yalanladı. Zira ATK, darbeci pilotların görüşmelerinin yer aldığı kayıtlarının orijinal olduğunu ve herhangi bir şekilde manipülasyona uğramadığını belgeledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanıklarından Uzunoğlu hakkında, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Uzunoğlu ile uçan darbeci pilot Hüseyin Türk ise ihanet gecesi, TBMM'yi bombaladıktan sonra, TÜRKSAT tesislerine 4 MK-82 bombasını atan isimdi.

- İki saldırıda 51 polis şehit oldu

Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı.

Sivillere bomba atacak kadar gözünü kan bürüyen ihanet şebekesinin kontrolündeki F16'ların bombalı saldırılarında 68 kişi şehit oldu, 222 vatandaş yaralandı.

Darbe girişiminin başarılı olması için her şeyi planlayan darbeciler, ilk önce kendilerine karşı koyabileceklerini düşündükleri polis özel harekatı hedef aldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan darbeciler, 51 polisi şehit etti.

İlk bombalı saldırı, saat 23.18'de Polis Havacılık Daire Başkanlığına yapıldı. Burada helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit olurken 5'i de yaralandı.

İhanet bombalarının atıldığı bu uçağın kokpitinde pilotlar eski yüzbaşı Ertan Koral ile üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan vardı.