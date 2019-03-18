Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle: "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır."