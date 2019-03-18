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'ndan 'daki saldırıya kınama

'da yapılan saldırıyı "faili kim olursa olsun şiddetle kınıyoruz" açıklaması geldi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 20:39
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle: "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki saldırıya kınama
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