Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu açıkladı! Çanakkale'de en çok şehit veren iller…

Şanlı tarihimizde son derece önemli bir yeri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bugün 104. yıl dönümü. Her bir hikayesi ayrı bir destan olan Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümünde, Tarihçi Profesör Doktor Erhan Afyoncu, en çok merak edilen konulardan birine açıklık getirdi. Erhan Afyoncu, Çanakkale'de en çok şehit veren illerin Konya ve Kastamonu olduğu açıkladı.

İşte Tarihçi Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun o açıklamaları;

Birinci Dünya Savaşında 600 bin civarında şehit var. Ancak cephede şehit olanların dışında yaralı ve hastalıktan şehit olanların kaydı tam tutulmadığından şehitlerimizin çoğunun nereli olduğunu bilemiyoruz. Şehitlerimizin yüzde 80'i hakkında taferruatlı bilgi sahibi değiliz. Çanakkale cephesinde 105 bİn civarında şehidimiz var.

SURİYE DOĞUMLU 686 ŞEHİT

Çanakkale'de en fazla şehit veren iller Konya ve Kastamonu. Elimizdeki bilgilere göre Çanakkale cephesinde en az 686 Suriye doğumlu şehit var. Bunlar Halep, Şam, Deyrizor ve Lazkiyeli. Güneydoğu Anadolu'dan ise Çanakkale cephesinde en az 619 şehit var.

TÜRK, KÜRT VE ARAP OSMANLI SANCAĞI ALTINDA SAVAŞTI

Ayrıca o dönemde ulaşım zor olduğundan askerler kendi bölgelerine yakın cephelerde kullanılıyor. Çoğunlukla Suriye doğumlular Suriye ve Filistin cephelerinde, Güneydoğu doğumlular Doğu Anadolu cephesinde çarpıştılar.

O dönemde Arap, Türk, Kürt etnik kökenlerini öne çıkarmadan Osmanlı bayrağı altında savaştılar. Hatta Osmanlı sınırları dışından gelip savaşanlar da var.