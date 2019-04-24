Hoşgörü maskesiyle operasyon çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin nisan ayı birinci oturumu önceki gün açıldı. Her fırsattan sevgi, hoşgörüden bahseden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatları ise ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumunda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun sabah operasyonuyla meclis oturma düzenini değiştirdiğini, başkan vekillerinin kullandığı odaların anahtarlarının ise kendilerinden habersiz değiştirilerek yeni kilit takıldığını açıkladı.

İBB Meclisi'nde 'Ayrımcılık' iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun sevgi, saygı ve hoşgörüden çok bahsetmesine karşın nezaketten uzak bir davranış sergilediğini söyleyen Göksu, "İstanbul halkı, bu şehirde karar ve denetim mekanizması hakkını bize vermiştir. İstanbullular müsterih olsunlar. Haklarını hukuklarını koruyacağız" dedi. Göksu, halkın kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "AK Parti grubu olarak bu şehrin tarihine, kültürüne, insanına iyilikte motor, kötülükte ise fren olacağız" dedi.