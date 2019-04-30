Türk boğazları gemi trafik hizmetleri radyo yön bulucu fabrika kabul testleri tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

İLK ve en öncelikli ASELSAN misyonu olan yurt dışına bağımlılığımızı en aza indirme mücadelesinin yeni bir halkası olarak; Türk kıyılarının emniyeti ve gemi trafik hizmetleri için büyük önem taşıyan yön bulucu sistemlerinin millileştirilmesi amacıyla başlatılan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Projesinin bir parçası olan Radyo Yön Bulucu Sistemi Projesi fabrika kabul çalışmaları tamamlandı. ASELSAN tarafından, yüksek yerlilik oranına sahip olan Radyo Yön Bulucu Sistemi, şimdiye kadar yabancı firmaların ürünleriyle ile ihtiyacın giderildiği, gemi trafik hizmetlerinde kullanılan yön bulma sistemi ihtiyacını giderecek. Performans olarak muadillerinden daha yetenekli olan bu sistem ile dışa bağımlılık azaltılacak.