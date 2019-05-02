AK Parti'den 31 Mart seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar

Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul'daki seçimlerde kesinlikle usulsüzlükler yapıldı. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. farkın azaldığını söylüyor. İstanbul'da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir.

CHP'NİN LEHİNE USULSÜZLÜKLER YAPILDI

CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik. Ama birileri yaptı, bu CHP'nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP'ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye'nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik.

"YSK KARARINI BEKLEMEYE GEÇECEĞİZ" Bütün bunları anlatırken de dedik ki, bir şeyler oldu doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu dedik. Benim size açıklayacağım bir takım bilgiler ve belgeler var bugün. Ondan sonra da biz süreci kapatacağız ve YSK kararını beklemeye geçeceğiz.

İki yıl öncesinden başlayarak, tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu görüyoruz. Bakınız, YSK'nın bir kararı var. 1999 yılında verdiği karar şöyle. Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. İleride partilerce yapılacak itirazlar üzerine, bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebine sebebiyet vereceğinden… diye karar veriyor. Biz ne diyoruz? Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var dedik.



İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLARI YASA YAPMA YETKİSİNE SAHİP MİDİR?



Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19.01.2019'da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017'de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?

SES SİZDEN NİYE ÇIKIYOR?

Sandık başkanlarının tarafsız olmadıklarını ortaya koyan tek belge bu mu? Değil elbette. Bakınız ihraç edilenler çokça var bu listelerde. Ben bunları tek tek okumak istemiyorum. Yine bir kısım insanlar diyor ki, "Bankadan alınmış ne olacak diyor. Hesap kitap yapmayı çok iyi bilirler" İş Bankası'ndan bolca alınmış, CHP'nin hissesi var değil mi? Yapı Kredi, Denizbank'tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapıyor, 'biz vermedik, istediler" Biz siz verdiniz demedik ki, sizi itham eden olmadı ki? Ses sizden niye çıkıyor.

YSK KARARLARINI TAMAMEN YOK SAYMA VAR BURADA...

Şundan bahsetmek istiyorum. CHP keşke böyle davranmasaydı, gerçekten biz CHP'den daha farklı bir yaklaşım bekliyoruz. Bu gelecekte kendisini de vurabilir. Bu gelecekte başka şaibeleri, şüpheleri ortaya çıkarılabilir. Kanun bir kez dümdüz edildikten sonra ve bunun gereği yapılmadıktan sonra başkaları da feyz alabilir. Birileri suç işlemiş. Ya kendileri, ya birileri ya da müşterek suç işleme var burada. YSK kararlarını tamamen yok sayma var burada. Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Biz inanarak söyledik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 31 Mart seçimleri ile ilgili önemli açıklamalar

SORU-CEVAP

SORU: Sizin iddialarınızı doğrulayan unsurlar olduğunu söylediniz. Sayı konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz? CHP 600 civarında oyu etkiliyor diyor. Sizin bir tespitiniz var mı?

Maalesef üzülerek söylüyorum CHP'nin kıymetli sözcüleri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır. Biz ise ortaya koyduğumuz her rakam, sayı, bilgi, belgeyi inanarak koyduk. Birçok kez test ederek, kamuoyuyla paylaşmayı bir siyasetçi sorumluluğu içinde el aldık. O rakamlar için şunu söyleyebilirim. Çok daha fazla. 2-3 bin ama rakamın ötesine geçti artık. Sayım döküm cetvelleri yok, boş hala boş YSK'da. Buradaki iş başka bir iştir. Mesele çok daha derin bir meseledir.

SORU: 2014'te Mansur Yavaş itiraz etmişti. Kabul edilmemişti. İstanbul seçimleriyle benzerlikleri var mı?

Bunu çok enine boyuna irdeledim. 2014'te olağanüstü itiraz nedenlerine bir bakayım, çünkü çok söylüyorlar. Bizi de itham ediyorlar. Şu anda elimde de CHP'nin ileri sürdüğü gerekçeler var. Arkadaşlar, bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Bir kere geçersiz oy sayısı çok daha az. Aradaki fark çok daha fazla. İki, biz bugüne kadar ortaya çıkmaya bir takım handikapları ortaya koyduk. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara bugüne kadar ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvelleri bu işin temelidir.

"Yürütme organı tarafsız değil iptal edin" "Twitter'ı kapattınız, propaganda yapamadık. İptal edin" Enine boyuna okudum.

SORU: 32 ayrı soruşturma başlatıldı. 100'ün üzerinde sandık kurulu üyesi şüpheli sıfatıyla çağrıldı…

Valla şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak kimlerle ilgili suç duyurusuna çalışıyoruz. Biz diyoruz ki münferit bir hadise değildir. bunların içinde sehven yapılan hatalar olabilir, her seçim döneminde bir iki şey ortaya çıkar. O zaman madem münferit bir hadise değildir diyoruz, madem burada sehven yapılmış bir şey yok, kasten yapılmış bir şey var diyoruz. Madem organize iş var diyoruz, o zaman bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Bu çok erken şu anda, bu suç duyurularının ötesinde farklı türden ve kişilere dönük suç duyurularının olacağını ifade edebilirim.

SORU: Yeniden seçim olursa AK Parti aday değiştirecek mi?

Adaylar aynı olacak, seçmenler aynı olacak... Adaylarda istifa ve ölüm olmadığı sürece aynı adaylarla seçime gidilir.