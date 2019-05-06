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seçim sonuçları ile ilgili 'dan açıklaması! İstanbul seçimleri yenileniyor! Seçimler ne zaman? ...

'dan seçimler ile ilgili açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesine ve seçimin yeniden yapılması kararlaştırıldı. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin nedeni ise seçim sonuçlarına ilişkin kanunsuzluk neden gösterildi. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş ise yeni seçimlerin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Peki, İstanbul'da yeni seçim ne zaman yapılacak? Seçimler ne zaman yapılacak? İşte bu konuyla ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 6.5.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:25
İstanbul seçim sonuçları ile ilgili YSK'dan son dakika açıklaması! İstanbul seçimleri yenileniyor! Seçimler ne zaman? Ekrem İmamoğlu...

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi bugün son dakika olarak açıklandı. YSK tarafından açıklanan kararda İstanbul seçimlerinde yapılan usülsüzlük nedeniyle seçimlerin yeniden tekrarlanması ve sorumlularını ile ilgili suç duyurusunda bulunması kararı çıktı. YSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

'Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.'

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ! YSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ! SEÇİMLER NE ZAMAN?

YSK uzun süredir merak edilen sonucu bugün açıkladı. YSK İstanbul seçimlerinin iptaline ve seçimlerinin tekrarlanmasına ilişkin karar verdi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve yeni seçim zamanı ile ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz...

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İstanbul seçim sonuçları ile ilgili YSK'dan son dakika açıklaması! İstanbul seçimleri yenileniyor! Seçimler ne zaman? Ekrem İmamoğlu...
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