İstanbul seçim sonuçları ile ilgili YSK'dan son dakika açıklaması! İstanbul seçimleri yenileniyor! Seçimler ne zaman? Ekrem İmamoğlu...

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi bugün son dakika olarak açıklandı. YSK tarafından açıklanan kararda İstanbul seçimlerinde yapılan usülsüzlük nedeniyle seçimlerin yeniden tekrarlanması ve sorumlularını ile ilgili suç duyurusunda bulunması kararı çıktı. YSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

'Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.'

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ! YSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ! SEÇİMLER NE ZAMAN?

YSK uzun süredir merak edilen sonucu bugün açıkladı. YSK İstanbul seçimlerinin iptaline ve seçimlerinin tekrarlanmasına ilişkin karar verdi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve yeni seçim zamanı ile ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz...