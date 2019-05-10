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’nin ’leri ’daki üsse indi

Merkez Komutanlığına () göre, ’un ’ın tehditlerine karşı ’ya gönderdiği Stratofortress bombardıman uçakları ABD’nin ’daki hava üssüne ulaştı. ABD Hava Kuvvetleri personelinin Al Udaid Hava Üssü'ne yerleştirilen ve CENTCOM’un web sitesinde yayınlanan bir fotoğrafta iki uçak gösterildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 10.5.2019 21:47
ABD’nin B-52’leri Katar’daki üsse indi

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları Katar'daki ABD üssüne indi.

İRAN PROTESTO ETTİ

İran ise, uçak gemisi de dahil olmak üzere ABD'nin körfeze silah yığmasını protesto etti.

"KORKUTMAK" ESKİ BİR STRATEJİ

Rejim, Washington'ın finansal yaptırımları da sertleştirdiği dönemde "psikolojik bir savaş" ile kendilerini korkutmaya çalıştığını bunun eski bir strateji olduğunu açıkladı.

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HEDEF, İRAN'IN PETROL İHRACATINI SIFIRLAMAK!

Washington, bu ay İran'a karşı yaptırımları sıkılaştırarak Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek amacıyla bazı ülkelerin İran'dan petrol alma muafiyetlerini ortadan kaldırmıştı.

İran ise buna Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Plani (KOEP) anlaşmasının bazı hükümlerini askıya aldığını duyurarak karşılık vermişti.

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ABD’nin B-52’leri Katar’daki üsse indi
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