Yeni askerlik sistemi hakkında son dakika haberi! Yeni tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte bedelli ücreti

Vatani hizmetini henüz tamamlamamış olan milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren yeni askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, gerek 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde gerekse sonrasında Meclis'in en önemli gündem maddeleri arasında tek tip olarak da anılan yeni askerlik sistemi bulunuyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Bakan Hulusi Akar, elinde MSB tablosu ile tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmıştı. Akar, askerlik süresi ve bedelli fiyatı gibi önemli birçok başlığı duyururken, yedek astsubaylık meselesine de değinmişti.

Yeni askerlik sistemi yasası TBMM'ye geliyor! İşte kalıcı bedelli askerlik ve yeni askerlik sisteminin tüm detayları...

Yaşanan son gelişmeler ise, Başkan Erdoğan'ın önceki akşam milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından gerçekleşti. Vekillerle toplantı yapan Erdoğan, getirilecek düzenlemeye yönelik tarih detayını paylaştı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan çalışmayı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Beştepe'de bazı bakan ve AK Parti yöneticilerinin katıldığı bir toplantı yeni sistem masaya yatırıldı ve son noktanın konulması için görüşüldü.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cevabı oldukça merak edilen 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusuna geçtiğimiz gün açıklık getiren Başkan Erdoğan, vekillere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçim öncesini işaret ederken yasalaşma tarihi hakkında da ayrıntı paylaştı. Bugün de, Külliye'de Milli Savunma Bakanı ile bazı bakan ve AK Parti yöneticilerin katılacağı bir toplantı olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni sisteme yönelik en çok sorgulanan konulardan birisi olan bedelli askerlik fiyatı ise 31 Mart Seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, bedelli ücreti hakkında oluşan bilgi kirliliğine son vererek ücreti milyonlara duyurmuştu.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak.

İşte, yapılan açıklamalar eşliğinde yeni sistemin merak edilen tüm detayları;