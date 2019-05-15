İBB'de böyle rezillik görülmedi! Ekrem İmamoğlu bunu da yapmış...

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun; Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasında bulunan başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koyduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koydu

BİNAYA GELDİ, BAŞKANLIK MAKAMI KAPISINA X-RAY CİHAZI KOYDURDU

İmamoğlu'nun kendisinin olan güvenlik müdürü Mustafa Akın'a talimat verdiği, 18 Nisan tarihinde başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konulduğu öğrenildi.

Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasına üç ayrı giriş kapısı bulunuyor. Başkanlık binasının bulunduğu binada ve ana binada x-ray cihazları bulunuyor. Yoğun güvenlik taramasının ardından binaya giriş yapılıyor ve bina içerisinde bir çok güvenlik görevlisi bulunuyor.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı taktırmış!

BARAÇLI, X RAY CİHAZINI KALDIRTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı'nın, x-ray cihazını kaldırttığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konulduğu öğrenildi.

“16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağım” diyen Ekrem İmamoğlu, başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koydu!



İMAMOĞLU; KENDİSİNE SORU SORAN GAZETECİYİ DÖVDÜRDÜ

CHP adayı, Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bir toplantı sırasında, soru soran gazeteciyi dövdürmüştü. İmamoğlu, gazetecinin soru sormasına, "Mikrofonu ver. Sen hiç muhatabımız değilsin" diyerek engel olmuş, aralarında danışmanı Murat Ongun'un da olduğu iddia edilen bir kaç kişinin, gazeteciye küfürler savurarak dövmesine göz yummuştu.



Beylikdüzü Belediyesi Güvenlik Müdürü Mustafa Akın gazeteciyi dövülmesi olayını organize etmişti.