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Erdoğan ’daki heyelan hakkında 'dan bilgi aldı

’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle , ’u arayarak bilgi aldı, tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdi. Bölgede hareketliliğin sürdüğü belirtilirken Başkan Erdoğan'ın her türlü desteğin verilmesini isteyerek afetzedelere geçmiş olsun dileklerinin iletilmesini istediği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’daki heyelan hakkında Vali Seddar Yavuz'dan bilgi aldı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda 61 binada 80 konutun tahliyesine karar verildiği, tahliyesine karar verilen 31 konutun bulunduğu 22 bina ile 1 caminin ise tamamen yıkıldığı belirtildi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Vali Seddar Yavuz'un bugün heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyelan bölgesinde dün meydana gelen geniş çaplı kaymanın ardından bugün Valimiz Sayın Seddar Yavuz, beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ Genel Müdürlüğü teknik ekipleriyle bölgeye giderek mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmuş ve yapılacak yardımlar, destekler ve alınacak tedbirler hakkında afetzedeleri bilgilendirmiştir."

TEDBİR ALINDI, CAN KAYBI YAŞANMADI

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vali Seddar Yavuz'u arayarak Sağlık Mahallesi'nde yaşanan heyelan afeti konusunda bilgi aldığı ifade edilerek, heyelanla ilgili gerekli her türlü tedbirin alınması konusunda Vali Yavuz'u talimatlandırdığı belirtildi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da Vali Yavuz'u arayarak heyelanla ilgili bilgi aldıkları, desteklerini bildirdikleri aktarılan açıklamada, "Devletimiz ve aziz milletimiz güçlüdür. Bugüne kadar olduğu gibi Aybastı'da meydana gelen heyelan afetinden etkilenen afetzedelerimize gereken her türlü yardım ve destek sağlanarak yaraları en kısa sürede sarılacaktır. Müessir heyelan olayındaki en büyük tesellimiz, can kaybının yaşanmamasıdır." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, riskli binaların önceden tespit edilip boşaltılması neticesi herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afet bölgesinde, teknik ekiplerce 24 saat esasına göre gözlem ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’daki heyelan hakkında Vali Seddar Yavuz'dan bilgi aldı
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