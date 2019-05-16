Engin Ardıç yazdı: Bunlar bizi öldürür

Doktora sorarsan, "normalde yapamayacakları şeyleri yapıyorlar"...

Yüz yüze söyleyemeyecekleri şeyleri sosyal medyada söylüyorlar.

"Büyüyünce AK Partili olacaksa beş yaşındaki kız çocuğunun ırzına geçilmesi iyidir" gibi... Bunu söyleyen de bir kadın üstelik.

Sıkışınca da "sonradan sildim ama" diyor. Yerseniz, pişmanmış.

Anadolu Ajansı'nın bir muhabiri, ayda üç otuz paraya emek harcayan bir çocuk, haber peşinde, yani görev sırasında uçurumdan düştü. Bugüne kadar yalnızca ayakkabısının teki bulunabildi.

Sosyopatlar çok sevindiler.

Sosyal medya adı verilen zevzeklik ve pislik ortamına gene bozuk ruhlarının çöp tenekesini döktüler.

"Üzülmedim kiii... Üzülmedim kiii..." diyen çıktı.

"Düştüğü yerdeki toprağın canı acımamıştır umarım" diyen çıktı.

"Ölmediyse gömün gitsin" diyen çıktı.

"Millete yanlış bilgi verdiyse gebersin" diyen de çıktı.

Anadolu Ajansı'nın seçim gecesi sonuçları veriş şeklini beğenmemişler, hınçlarını görev şehidi zavallı bir muhabir çocuktan çıkarıyorlar.

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