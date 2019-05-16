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davasında ara karar verildi: Reddedildi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019
Metin Topuz davasında ara karar verildi: Reddedildi
FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi başarısız olunca, örgüt üyesi polislerin çaldığı belgelerin ABD'ye kaçırılmasını sağladığı iddia edilen "ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi" Metin Topuz davasında ara karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşması için Topuz, Silivri Cezaevinden Çağlayan'daki Adalet Sarayına getirildi. Mahkeme Topuz'un tahliye talebini reddederken, kararı hazmedemeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis ise basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi. Mahkemede tanık skandalı da yaşandı. Topuz'un komşusu olarak ifade veren tanık Muhittin Özbaşı'nın örgüt üyeliğinden 10 aydır tutuklu olduğu ortaya çıktı. Topuz'la örgütsel bağı sorulan Özbaşı, "Sadece bayramlarda mesajlaşırım" iddiasında bulundu. Mahkeme başkanı, örgüte ait bir vakıfta da yönetici olarak göründüğünü söyleyince Özbaşı kısa süre yöneticilik yaptığını belirterek, FETÖ tarafından kandırıldıklarını söyledi.
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Metin Topuz davasında ara karar verildi: Reddedildi
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