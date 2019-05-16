Nihat Hoca'dan o iddialara net yanıt

13 yaşındaki Ermeni çocuğu Müslüman yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, anne ve üvey babadan izin alındığını daha sonra söylemlerini değiştirdiğini vurgulayarak "Bir zorlama yok" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 13 yaşındaki çocuğun canlı yayında Müslüman olmasına dair açıklama yaptı. Hatipoğlu, ailenin bu duruma izin verdiğini, ancak daha sonra tepkiler üzerine söylem değiştirdiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 12 Mayıs'ta ATV'de yayınlanan programında, 13 yaşındaki Arthur Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında 13 yaşındaki Ermeni çocuk Müslüman oldu

HATİPOĞLU: BİR ZORLAMA YOK, AİLE DURUMA İZİN VERDİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Hatipoğlu da konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. 13 yaşındaki çocuğun "kendi talebi ve ailesinin onayı ile Müslüman olduğunu" iddia eden Hatipoğlu "Bir zorlama yok" dedi.

"Bahis konusu olan kişi hakkında bana yayından önce bilgi verdiler. Ben de çocuğun ailesinin aranıp izin alınması gerektiğini söyledim. Program yetkilimiz anne ve üvey baba ile telefonda görüşerek çocuklarının Müslüman olmak istediğini söyledi. Gelmiş programa, hür iradesiyle bir delikanlı. Anne ve üvey baba da duruma onay verdi. Ancak aile daha sonra tepkilerden dolayı söylemini değiştirdi. Bazı kişilerin söylemleri, mahalle baskısı ve sosyal medyada yazılıp çizilenler, ailenin kararını değiştirmesinde etkili oldu."

"KARALAMAK İSTEYENLER VAR"

13 yaşındaki çocuğun canlı yayında Müslüman olmasını "Görevimi yaptım" diye yorumlayan Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim hedefim İslam'ı göstermek. İslam'ın temiz yüzünü, güzel yüzünü göstermek. Senelerdir başarıyla yürüttüğüm programlarım var. Başarımı çekemeyen, karalamak isteyenler var. Buna izin vermem. Ben programımı sosyal medyadaki tepkilere göre yapmıyorum... İslam geleneğinde Müslüman olmak isteyen bir çocuğu geri çeviremezsiniz. Saygısızlık olur. Biz Müslüman olmak isteyeni geri çevirmeyiz, olmak istemeyeni de zorlamayız. Herkes inançlı değildir ama inançsız kişiler arasında da çok saygılı olanlar vardır. Bazı kişiler ise kinini, nefretini akıtacak yer arıyor. Programım senelerdir başarıyla sürüyor. Hazımsız ve kıskanç insanlar var."