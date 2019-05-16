Son dakika: Çavuşoğlu açıkladı: S-400'ler NATO'ya entegre edilmeyecek!

Resmi temasları kapsamında Letonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU: S-400'LERİ NATO SİSTEMİNE ENTEGRE ETMEYECEĞİZ

Soru – cevap bölümünde S-400'lere dair sorulan bir soruya Çavuşoğlu, "Türkiye'nin acil önceliği, müttefiklerinden bir hava savunma sistemi almaktı Son 10 yılda ABD ve Avrupalı müttefiklerinden bunu alamadı. Bundan dolayı Rusya'dan aldık ve Rusya bizim için en iyi teklifi sundu. ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak ve NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD'lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı; bu noktadaki bence S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400'ler F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı. Suriye'de Rusların kontrolünde S-400'ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35'leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400'ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35'leri uçmaktadır. Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Ben politikacıyım, bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO'ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD'nin iddialarını değerlendirmesini istedik" diye yanıt verdi.

BİR AÇIKLAMA DA SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANINDAN

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 ve Patriot görüşmeleri konusunda, "Biz ciddi bir devletiz, anlaşmamız Rusya ile devam ediyor, ABD ile de görüşmemiz sürüyor." dedi.

Demir, "Türkiye ve AB sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni" sonrasında, basın mensuplarının S-400 ve Patriot füze sistemlerinin tedarik ve görüşme süreçlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, S-400 alımına yönelik, "Şu anda erteleme ya da durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil." açıklamasının hatırlatılması üzerine Demir, "Dışişleri Bakanımız açıklama yaptıysa bunun üzerine açıklama beklemeyeceksiniz. Biz de aynı düzlemdeyiz." diye konuştu.