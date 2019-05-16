Son Dakika Haberi: Yeni askerlik sistemi detayları belli oldu! Yeni tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? İşte ayrıntılar

Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren gündemin önemli maddelerinden birisi olan yeni askerlik sistemi hakkında son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Vatani hizmetini henüz tamamlamamış olan milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren yeni askerlik sistemine yönelik detaylar Bakan Akar tarafından Beştepe'de bulunan Külliye'de Başkan Erdoğan'a tanıtıldı. AK Parti kurmayları ile MYK üyelerinin de bulunduğu toplantıda, ilgili toplantının Meclis gündemin ne zaman gelip yasalaşacağı görüşüldü. Toplantıda 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine dönük çalışmalarla, kampanya döneminde atılacak adımların da değerlendirildiği ifade ediliyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Külliye'deki kritik toplantı sonrası, süreci merak eden milyonlar 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, düzenlemenin Başkan Erdoğan'ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni sisteme yönelik en çok sorgulanan konulardan birisi olan bedelli askerlik fiyatı ise 31 Mart Seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, bedelli ücreti hakkında oluşan bilgi kirliliğine son vererek ücreti milyonlara duyurmuştu.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak.

İşte, yapılan açıklamalar eşliğinde yeni sistemin merak edilen tüm detayları;