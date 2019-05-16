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'nın seçmen sistemi açıldı! İsminizi ettiniz mi?

(), 'da 'da yenilenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık bilgisi sorgulama ekranını resmi sitesinden kullanıma açtı. İstanbul seçmeni bu ekrandan oy kullanacağı sandığı sorgulayabilecek.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 10:24
YSK'nın seçmen sistemi açıldı! İsminizi kontrol ettiniz mi?

YSK, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama' ekranını www.ysk.gov.tr adresinden açtı. Sayfaya giren seçmenler, "23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacaktır. Oy kullanacağınız sandık bilgilerini 'Nerede Oy Kullanacağım' adresinden sorgulayabilirsiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SORGULAMA SAYISI GÖZLEMLENEBİLİYOR

Uyarıdaki bağlantıya tıklayan İstanbul seçmeni, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartlarıyla sandık bilgilerini öğrenebilecek. Seçmenler, nüfusa kayıtlı oldukları il, T.C. kimlik numaraları ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra numaraları ya da kimlik kartlarının seri numaraları ile sandık bilgilerini sorgulayabilecek. Öte yandan sorgulama ekranında şimdiye kadar kaç sorgulama yapıldığı da takip edilebiliyor.

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YSK'nın seçmen sistemi açıldı! İsminizi kontrol ettiniz mi?
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