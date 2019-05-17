Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlendiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. Dün saat 06.00'da yapılan baskında haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama emri bulunan 4 şüpheli, 4 hücre evinde yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda, 1823 dolar, 5 bin 220 TL, 9 cep telefonu, 8 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 4 harici hard disk, 8 sim kart, 3 tablet, taşınabilir modem ve polis tanıtma kartı ile örgütsel doküman ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.