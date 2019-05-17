Askeri okul sınav sorularını veren FETÖ imamlarına operasyon

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün TSK içerisine sızmış mensuplarının ve bu mensupların bağlı oldukları sivil unsurların deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların askerlerle irtibat amacıyla kullandığı ankesörlü hatların içerikleri incelendi. 29 Kasım 2017'den bu yana yürütülen soruşturmalar neticesinde örgütsel iletişim amacıyla bu hatlarla irtibat sağlayan 2 bin 173 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 267'sinin firari durumda olduğu, 1196'sının tutuklandığı öğrenildi. 491'inin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunup faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları belirlendi.

ASKERİ OKUL SINAV SORULARINI VERMİŞLER

Bugün itibariyle de FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle 'öğretmen' olarak faaliyet gösteren, örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdıran, kod adı ve askeri okul sınav sorularını veren, sevk ve idare eden 48 sivil şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Savcılıkça verilen talimat sonrası başlatılan yakalama ve gözaltı işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.