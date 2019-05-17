CHP adayının kampanya direktörü Necati Özkan’dan ilginç paylaşım!

31 Mart seçimlerinde sandıkların yüzde 10'u sayıldı, sadece 83 sandıkta Binali Yıldırım'ın 11 bin 347 oyunun oy birleştirmelerde kaydırıldığı tespit edilmişti!

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın, "Seçimlerin sonucunu oy kullananlar değil; oyları sayanlar belirler. Oy sayımına; oy birleştirmelerine dikkat!" şeklinde paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZKAN: "OY SAYIMINA; OY BİRLEŞTİRMELERİNE DİKKAT!"

CHP adayının kampanya direktörü Necati Özkan, yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart 2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Necati Özkan, J. Stalin'e ait olduğu ifade edilen, "Seçimlerin sonucunu oy kullananlar değil; oyları sayanlar belirler" sözlerini paylaştı ve "Oy sayımına; oy birleştirmelerine dikkat!" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın, söz konusu paylaşımı FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından gerçekleşen ilk yerel seçim olan 31 Mart 2014 tarihinde yapması dikkat çekiyor.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE OY BİRLEŞTİRMELERİYLE BİNALİ YILDIRIM'IN OYU DÜŞÜRÜLDÜ

CHP adayının kampanya direktörü Necati Özkan'ın, 5 sene önce yaptığı ve "Oy sayımına; oy birleştirmelerine dikkat!" ifadelerinin yer aldığı paylaşım, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimleri anlatıyor.

SADECE 83 SANDIKTA BİNALİ YILDIRIM'IN 11 BİN 347 OYU, OY BİRLEŞTİRMELERİNDE ÇALINDI

31 Mart seçimlerinde sandıkların yüzde 10'u sayıldı, sadece 83 sandıkta Binali Yıldırım'ın 11 bin 347 oyunun oy birleştirmelerde kaydırıldığı tespit edildi. Binali Yıldırım'ın oyu 39 sandıkta 0 oy, 22 sandıkta 1 oy, üç sandıkta 2 oy olarak YSK sistemine işlendi.

Binali Yıldırım'ın oylarının, oy sayım cetveline doğru yazıldığı ancak oy birleştirmenin yapıldığı seçim sandık tutanağına düşük yazıldığı ve YSK sistemine de hatalı işlendiğini tespit edildi. Buna göre Binali Yıldırım'ın oyunun 39 sandıkta 0, 22 sandıkta ise 1 olarak YSK sistemine yazıldığı tespit edildi.



39 SANDIKTA BİNALİ YILDIRIM'IN OYU "SIFIR OY" OLARAK İŞLENDİ

31 Mart seçimlerinde sandıklar kapandığında sisteme girilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyu 39 sandıkta sıfır oy olarak işlendi.



* Örneğin Avcılar 2188 No'lu sandıkta; AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy 207 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 204 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "sıfır oy" olarak YSK sistemine girildi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Yıldırım'ın oyunun 204 oy olduğu tespit edildi. Yıldırım'ın sadece bu sandıkta 204 oyunun çalındığı bildirildi.



* Maltepe 2151 No'lu sandıkta; Binali Yıldırım'ın oyu sıfır oy olarak YSK sistemine işlendi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra oy sayısının 196 olduğu tespit edildi. Bu sandıkta Yıldırım'ın 196 oyu çalındı.



* Arnavutköy 1345 No'lu sandıkta; AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı 179 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 178 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu "sıfır oy" olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Yıldırım'ın oyunun 194 oy olduğu tespit edildi. Binali Yıldırım'ın 194 oyu çalındı.



22 SANDIKTA BİNALİ YILDIRIM'IN OYU "1 OY" OLARAK İŞLENDİ

31 Mart'ta sandıklar kapandığında sisteme girilen Binali Yıldırım'ın oyu 22 sandıkta 1 oy olarak işlendi.



* Örneğin Tuzla 1002 No'lu sandıkta; AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı; 271 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 278 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu 1 olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Yıldırım'ın oyunun 283 oy olduğu tespit edildi. 282 oyu çalınmış.



* Ümraniye 1239 No'lu sandıkta; AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım 220 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 218 oy iken, Binali Yıldırım'ın oyu 1 oy olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 218 oy olduğu tespit edildi. Sadece bu sandıkta 217 oyu çalınmış.



* Arnavutköy 1487 No'lu sandıkta; AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı 163 oy aldı. Aynı sandıkta AK Parti Meclis oyu 168 oy iken, Yıldırım'ın oyu 1 oy olarak YSK sistemine girdi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun 181 oy olduğu tespit edildi. Binali Yıldırım'ın 180 oyu gasp edildi.

Sandıklar kapandığında sisteme girilen Binali Yıldırım'ın oyu 3 sandıkta 2 oy, bir sandıkta 3 oy, bir sandıkta 5 oy olarak işlendi. İtiraz ve yeniden sayımdan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun yüksek olduğu tespit edildi.



SANDIKLARIN YÜZDE 10'U SAYILDI, 15 BİN 679 OYUN ÇALINDIĞI BELGELENDİ

İstanbul İl Seçim Kurulu; Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy tüm oylar, Kartal ve Ataşehir'de sadece ikinci ilçe seçim kurullarında oyların tamamı yeniden sayılmasına karar verildi. Kurul, tüm ilçelerde de geçersiz oyların sayılmasını istedi.



Tüm oyların yüzde 10'u tekrar sayıldı ve aradaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi. Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde oy hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor.