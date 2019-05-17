Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuman namazı öncesi annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak ilk olarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra cuma namazını kılmak üzere Çamlıca Camii'ne geçti. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, ara sokakta kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamladı. Erdoğan aracından inerek bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.