Öncelikle bir genç olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik edip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak söze başlayan Ali Osman Özdemir 15 Temmuz ve gezi olaylarına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmek isterken Mansur Yavaş sesini kesiyorum diyerek antidemokratik bir tutum gösterdi ve mikrofonu kapattı.Gençlik haftasında genç bir meclis üyesinin konuşmasına engel olan Mansur Yavaş'ın bu tutumu antidemokratik bulundu.

Mansur Yavaş 15 Temmuz cümlesinden rahatsız oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ayrıca 15 Temmuz cümlesinden dahi rahatsız olması şehitlerin ruhunu sızlattı .Yavaş ayrıca gezi darbe girişiminin mecliste konuşulmasından da rahatsız oldu konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis Üyesi Ali Osman Özdemir şunları söyledi: "Bugün konuşmamda bizleri bu bayramı armağan eden gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettim. Hemen bir sonraki cümlem ise milli iradeye sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerini anmak olacaktı. Ayrıca gezi gençliği gibi yakıp yıkmak yerine sağduyu ve aklın önderliğinde bir gençlik yeriştirelim diyecektim. Son olarak da seçme ve seçilme yaşını düşüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür edecektim.Ancak Sayın Yavaş buna müsaade etmedi." diye konuştu