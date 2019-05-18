Başkan Erdoğan: 16 bin oy çalındı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:YSK'nın İstanbul seçimini niçin yenilediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Herhangi bir işçi, sözleşmeli veya farketmez sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. 657 sayılı kanunla ilgili bir memur. İl seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018'de seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Bu konudaki sorunu 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın azalması sebebiyle mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımızda sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık kasıtlı veyla sehven yapılmış pekçok yanlışı ortaya çıkardık.Toplamda 42 bine tekabül eden 123 sandık ortaya çıkmıştır. Bugün itibarıyla artık 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını kendileri de itiraf ediyor. 29 binden 13 bine kadar iniyor. Burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına buna benzer birçok usulsüzlükler sebebiyle YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de sandıklardaki usulsüzlükleri dikkate almıştır. Buna karşılık aynı kurul AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP'nin Maltepe'yle ilgili itirazlarımızı reddetmiştir. Biz bu kararı saygıyla karşıladık.26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor, mesele bu. AK Parti olarak tüm itiraz sürecinin büyükşehir oylarındaki gördüğümüz sorunlar üzerinden devam ettirdik ve neticeye ulaştık. Büyükçekmece'deki mücadelemiz ise maalesef olumsuz sonuçlandı. Büyükşehir'de seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan YSK, Büyükçekmece'de böyle bir sonuç çıkarmadı. Bu kararı eleştirebiliriz ama sonuca teslim oluruz. Nitekim öyle yaptık. Muhtarlarımız sandığın ne anlama geldiğini, sandıkta tecelli eden iradeye sahip çıkmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Biz CHP adayından mazbatanın alınıp AK Parti'li adaya verilmesini istemedik. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz.YSK'nın İstanbul kararının, ülkemizi karalamak için fırsata dönüştürmeye çalışanlara cevabı 23 Haziran'da beraber verelim. Bölücü terör örgütünden aleni destek almaktan, FETÖ'cülere aleni destek vermekten bunlar çekinmezler. Birileri sürekli ülkemizin başına kara bulutlar toplamaya, dışarıya karşı olumsuz bir tablo çizmeye çalışıyor. Türkiye yarın ekonomisiyle, demokrasisiyle yerle yeksan olsa inanın bunlar adeta zil takıp oynarlar.Benim sizlerden ricam bir yol arkadaşımı, dava arkadaşımı, deneyimleriyle, Ulaştırma Bakanlığı'nın ardından Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yaparak çok ciddi tecrübeye sahip olan Binali Yıldırım kardeşimizi İstanbul'umuza layık gördüysek bunun sebebi var. İstanbul seçilmiş bir şehir, sevgili peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bir şehir. Bu şehire belediyecilikten anlamayanlarla olmaz.BaşkanErdoğan'dan flaş bir öneri de geldi: Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Muhtarlarımızın özlük haklarının yanında silah dediniz, silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Bu muhtarlık müeessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. İnşallah el birliği içinde çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız.