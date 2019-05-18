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merkezli 11 ilde operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 11:15
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

ŞAHISLARDAN 26'SI HAKKINDA...

Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21'si muvazzaf, 7'si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3'ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı, diğer firari şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı
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