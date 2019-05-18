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Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan Burgazada korveti uluslararası sularda Yunan hücum botu tarafından taciz edildi. Yapılan ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan hücum botunun uluslararası kurallara aykırı hareketi ve seyir emniyetini tehlikeye soktuğu anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 19:08
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevli TCG Burgazada korveti, Ege Denizi'nin güneyinde uluslararası sularda tatbikatla ilgili görevini icra sırasında Yunanistan'a ait Kristalidis hücumbotu tarafından taciz edildi.

Yunan hücum botundan Türk korvetine taciz!

O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

TCG Burgazada korvetine 200 metre mesafeden iskele (sol) tarafından yaklaşan Yunan hücum botu, daha sonra TCG Burgazada korvetinin ilerleme istikametinde çok yakın mesafede manevra yaparak, seyir emniyetini tehlikeye düşürdü.

Denizkurdu 2019 nefesleri kesti!

İKAZ ÜZERİNE BÖLGEDEN AYRILDI

Gemi personelinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde istenmeyen sonuçların engellendiği olayda, Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunan hücum botunun Türk korvetini tacize yönelik bu manevrasının, Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği öğrenildi.

MAVİ VATAN, ÜÇ DENİZDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan güvenlik kaynakları, "Mavi Vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturan Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

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Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
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