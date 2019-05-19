2 terörist etkisiz 1 polis şehit

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'nınHalfeti ilçesinde önceki gece 2 teröristin kırsal Dergili mahallesine geldiği bilgisini alan güvenlik güçleri, operasyon düzenledi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, Özel Harekat Şubesinde görevli komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi (28) şehit oldu. Polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya yaralandı. Mahalleyi ablukaya alan güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Biri 4 yaşında diğeri 5 aylık 2 çocuk babası olan Kayadibi'nin şehit olduğu haberini alan Şanlıurfa'daki eşi Fevziye Kayadibi ile Ankara Altındağ'da yaşayan babası İsmail ve annesi Saime Kayadibi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Komiser Yardımcısı bugün, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığındaki Polis Şehitliği'ne defnedilecek. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken teröristlerle irtibatlı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Hatay Reyhanlı'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu'nda görevli askerler, önceki gece Suriye sınırında devriye gezerken, Türkiye'ye kaçak girmeye çalışanlara müdahale etti. Bu sırada elindeki silahı kazayla ateş alan Onbaşı Ertuğrul Üstün (21), kendi silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Şehidin cenazesi Niğde'nin Kayırlı köyünde toprağa verildi. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.