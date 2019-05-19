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Başkan Erdoğan 'da açıklamalarda bulunuyor

Başkan 'da gençler ve sporcularla yaptığı iftar sonrası açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 19.5.2019 20:52 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 21:08
Başkan Erdoğan Samsun'da açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik. 82 milyonunu kardeşliği ve muhabbetini de büyüttük. Büyük ve güçlü Türkiye davamıza sedakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik.

Kurtuluş mücadelesi sırasıda şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum.

Tarih bilinci olmayan milletlerin geleceği karanlıktır. Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerede tarihi misarasın büyüttüğü bir milletiz.

Sporcu gençlerden olimpiyat madalyası bekliyorum.

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Başkan Erdoğan Samsun'da açıklamalarda bulunuyor
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