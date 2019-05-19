Belediye işçisine CHP ve HDP baskısı

BUGÜN NELER OLDU

AKParti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde çalışanlara yapılan sendika baskısı artarak devam ediyor. 31 Mart seçimleri sonrasında ağırlıklı olarak İstanbul'da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya gibi belediye ve belediye şirketlerinde devam eden sendika değiştirme baskısı sonucu Hizmet-İş'ten 10 bin 141, Öz Güven-Sen'den bin 16 ve Öz Taşıma-İş Sendikasından 638 olmak üzere toplam 11 bin 795 işçi istifa ettirildi.Sendikal yıldırma operasyonunda öne çıkan belediyelerden birisi Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş' Sendikası'ndan 499 işçinin 301'i istifa etti. Belediyeye bağlı İnsan Kaynakları Anonim Şirketi'nden 6 bin 532 üyeden 3 bin 250'si, ASAT Genel Müdürlüğü'nde çalışan 489 üyeden 336'sı ve Antepe İnşaat AŞ'den 173 üyeden 50'si istifa ettirilerek baskı sürdürüldü. Antalya'da Öz Güven Sen üyesi 79 işçi de sendikaya istifasını verdi. Antalya'dan sonra İstanbul'da da CHP'li belediyerde işçilere sendika baskını devam etti. Küçükçekmece'de Hizmet-İş üyesi 1518 işçinin 1024'ü, Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nde 1763 üyenin 746'sı, Kırşehir Gıda Temizlik Sosyal Tesis Hizmetleri Elektrik ve Elektronik'ten 814 üyenin 598'i, Artvin'de 107 üyenin 67'si baskı ile istifalarını vermek zorunda kaldı. İzmir Menderes Belediyesi'ne bağlı Personel Hizmetleri Anonim Şirketi'nden 406 üyenin 367'si Manisa Akhisar Belediyesi'ne bağlı Personel Anonim Şirketi'nden 166 Hizmet-İş Sendikası üyeliğinden ayrıldı. Konfederasyonlarına bağlı işçilere bir kısım CHP'li ve HDP'li belediyelerdeki baskı, yıldırma politikaları ve işten atmaya kadar varan tehditlerin devam ettiğini belirten Hakİş Başkanı Mahmut Arslan, hukuki zeminde mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. Arslan, yıllarca AK Parti tarafından yönetilen birçok belediyede işçilerin TÜRK-İŞ ve DİSK'e bağlı olarak çalışmayı sürdürdüğü ve buna hiçbir müdahalede bulunulmadığını ifade etti. Bolu Belediyesi'nde de işten çıkarılan 97 işçi ise eylemlerini sürdürüyor. Çalışanların işlerine iade edilmemesi halinde ise Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirilmesi planlanıyor.