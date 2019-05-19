Milli mücadelede gurur günü

MARŞI'NIN

BUGÜN NELER OLDU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün görkemli etkinliklerle kutlanacak. Törenlere Başkan Erdoğan'ın yanısıra MHP lideri Devlet bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Gün boyunca Türk yıldızları Samsun semalarında gösteri yapacak. "1919- Bitmeyen Yolculuk" isimli bir sahne ve dans gösterisi de sahneye konulacak. Başkan Erdoğan'ın da izleyeceği gösteride Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı askerleri de sahne alacak. Milli Mücadele ateşinin yakıldığı Samsun'daki gösteri Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İzleyicileri salonda ilk olarak tarihteki 16 Türk Devletini simgeleyen kıyafetler giymiş olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan 40 asker karşılayacak. Bu askerler daha sonra sahnede de yer alacak. Askerlerin sahneye çıkışı sırasında 16 Türk Devleti'nin bayrakları da ışık şovları ile yansıtılacak. Muhafız Alayı askerleri, gösteri için özel bir eğitimden geçiriliyor.Milli Mücadele ve Türk tarihinin anlatılacağı gösteride, sahnede Bandırma Vapuru da yüzdürülecek. Gösteri, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitmek üzere bindiği Bandırma Vapuru'nda başlayacak. Gösteride Mustafa Kemal'in yanı sıra 4. Murat ve Vahdettin gibi figürler de rol alacak. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun ilk kez aynı sahnede buluşacağı gösteride, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da Selanik Türküsü ve Burası Huştur türküsünü seslendirecek. Gösterinin tek kadın solisti ise Beyza Pazarcı olacak. 600'ün üzerinde dev bir kadronun sahne alacağı gösteride bin 277 kostüm kullanılacak. Türk dansçılara Gürcistan'dan gelen dansçılar da eşlik edecek. Başkan Erdoğan akşam da Kurtuluş Savaşı kahramanlarının aileleri ile gençlerin buluşacağı bir iftar programına katılacak. Milli sporcular da iftar da olacak. ANKARATarıhçı Baki Sarısakal, Anadolu Ajansı'na Gençlik Marşı'nın ortaya çıkış öyküsünü anlattı: Atatürk Samsun'da 6 gün kalır, 25 Mayıs'ta Havza'ya geçer. İngilizleri şüphelendirmemek için Atatürk, artan böbrek sancılarını ve Havza'nın kaplıcalarının kendisine iyi geleceğini belirterek kentten ayrılır. Atatürk ve arkadaşları, eski bir araçla Havza'ya doğru yola çıkar. Yollar bozuktur ve araç birkaç kez arızalanır. Araçtan inen Atatürk ve arkadaşları, doğanın güzelliğine kendilerini kaptırarak bir süre "Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar" marşını söyleyerek yol alır. Böylece ilk marş Havza'nın Bekdiğin mevkisinde okunmuş olur. İsveçli besteci Felix Körling'e ait, ormanları anlatan şarkının melodisini çok beğenen Selim Sırrı Tarcan, bunu Türk gençlerine öğretmek ister. İstanbul Erkek Öğretmen Okulunun Türkçe öğretmeni olan arkadaşı Ali Ulvi Elöve'ye şarkıyı Türkçeleştirmesini ister; marş 1915-1916 ders yılı ortalarında tamamlanır. Kurtuluşa doğru yol alan Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza yollarında okuduğu marş, yıllar sonra 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı" olarak kabul edilir.Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla dragon bot yarışları düzenlendi. Yarışlar esnasında Türk Yıldızları da kısa bir gösteri yaptı.