Sözcü’nün Bayrak ve Atatürk yalanı

Sözcü gazetesi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan bir haber yayınladı. Gazetede yer alan haberde "Diyanet'ten Büyük Ayıp" başlığı yer aldı. Haberin spotunda ise "Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kurucusu olan Büyük Önder'i unuttu. Ankara'daki dev merkez binasına sadece alttaki bayrağı astı..." denildi.

DİYANET: "GERÇEĞİ YANSITMIYOR" DEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, gerçeği yansıtmadığını belirttiği haberle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Bu basın açıklamasında "Bugün bir gazetede yer alan "Diyanet'ten Büyük Ayıp" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

TÜRK BAYRAĞI DA VAR ATATÜRK POSTERİ DE

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Türk Bayrağı ve Atatürk posterini 18 Mayıs 2019 Cumartesi saat 23.55'te Başkanlık merkez binasının ön cephesine asmıştır" diyerek Sözcü gazetesinde çıkan haberi yalanladı.

YALAN HABERLE İLGİLİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Sözcü gazetesinin haberde kullandığı fotoğraflarla algı oluşturmaya yönelik yalan haber yaptığı da basın açıklamasının detaylarında ortaya çıktı.

Açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu haberde, Başkanlığımız merkez binasının üzerindeki Türk Bayrağı'nın yarıya kadar çekildiği iddia edilerek yayınlanan görüntü, 19 Mayıs öncesinde Ankara'da yaşanan şiddetli rüzgâr sonucu bayrağın tutucu telinin kopması üzerine ortaya çıkmış ve fark edilir edilmez düzeltilmiştir. Ayrıca özensiz ve araştırılmadan kaleme alınan haberdeki görüntü incelendiğinde fotoğrafın 19 Mayıs öncesi çekildiği ve bayrağın bu haliyle dahi yarıda olmadığı görülecektir."