Binali Yıldırım'dan kendisini iftara davet eden vatandaşa anlamlı yanıt

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yine gönülleri fethetti. Daha önce bir grup gencin Twitter üzerinden iftar davetine yanıt veren Yıldırım, şimdi de Adem Yılmaz isimli vatandaşın iftar davetine karşılık verdi.

O EVİNE ÇAĞIRDI, BİNALİ YILDIRIM DA KENDİ EVİNE DAVET ETTİ

Kendi adresini ve telefon numarasını yazarak Binali Yıldırım'ı iftara çağıran Adem Yılmaz, "Valla başkanım annem çok istiyo sizi iftarda misafir etmek annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane Mehmet Akif Ersoy mahallesinde oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım da bu mesaja kayıtsız kalmadı. Kalp emojisiyle birlikte Yıldırım, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım." diye yanıt verdi.